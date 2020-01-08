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من برنامج: حوار مباشر

مصطفى أبو هنود: بعض المؤسسات الخيرية العربية في أوربا تحرم الفنون

قال مصطفى أبو هنود المخرج المسرحي أن المؤسسات الدعوية الخيرية في أوربا تنشر فكرة تحريم الفنون والثقافة المنفتحة .
8/1/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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