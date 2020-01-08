27:40

من برنامج: حوار مباشر مصطفى أبو هنود: بعض المؤسسات الخيرية العربية في أوربا تحرم الفنون

قال مصطفى أبو هنود المخرج المسرحي أن المؤسسات الدعوية الخيرية في أوربا تنشر فكرة تحريم الفنون والثقافة المنفتحة .

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المصدر : الجزيرة مباشر