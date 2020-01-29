29:27

من برنامج: حوار مباشر رائد أنضوني: إعلان صفقة القرن احتفال بهزيمتنا

قال المخرج الفلسطيني رائد أنضوني إن “صفقة القرن احتفال بهزيمتنا وإذا استمر بنا الحال على ما نحن عليه قد نتلقى الصفعات مائة عام”.

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المصدر : الجزيرة مباشر