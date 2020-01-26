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من برنامج: حوار مباشر طلال أبو غزالة: لو دفعت الشركات الكبرى ضرائبها فلن يبقى فقير

قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة شركة أمازون العملاقة تدفع صفر ضرائب، مؤكدا أنه لو دفعت الشركات الكبرى الضرائب ووزعت على الفقراء فلن يبقى

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المصدر : الجزيرة مباشر