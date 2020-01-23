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من برنامج: حوار مباشر مريم جابور: فيلم "إخوان" يتحدث عن عودة مقاتلي تنظيم الدولة

“إخوان” فيلم روائي قصير للمخرجة والكاتبة التونسية مريم جابور ضمن مسابقة أوسكار هذا العام، حصل الفيلم على جائزة مهرجان تورنتو بكندا وأفضل فيلم في مهرجان قرطاج.

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المصدر : الجزيرة مباشر