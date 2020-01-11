51:27

من برنامج: حوار مباشر عبد الحي يوسف: وزيرة ادعت بأني كفرتها فلما طلبت منها شهودا تراجعت

قال الداعية السوداني عبد الحي يوسف لموقع الجزيرة مباشر إن الثورة تسلق عليها فئة محدودة لا تمثل السواد الأعظم من الشعب معتبرا أن ثورة الشعب “مختطفة”.

اقرأ المزيد