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من برنامج: حوار مباشر

عبدالرحمن الجميلي: حصلت على أكبر جائزة يوتيوب في الشرق الأوسط

قال عبدالرحمن الجميلي صانع المحتوى الرقمي، إنه بدأ قناته على يوتيوب في أول يناير 2017، وإنه حصل بعد عام واحد على أكبر جائزة يوتيوب في الشرق الأوسط .
1/1/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

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