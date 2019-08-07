23:55

من برنامج: حوار مباشر محمد الصغير: كل رموز الربيع العربي ممنوعون من الحج

قال د محمد الصغير وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري “سابقا” أنا وأمثالي وكل رموز الربيع العربي ممنوعون من الحج من 7 سنوات .

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المصدر : الجزيرة مباشر