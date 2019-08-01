23:19

من برنامج: حوار مباشر علي العريض: النهضة لها مرشح في انتخابات رئاسة تونس

قال علي العريض، رئيس وزراء تونس الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، إن الحركة سيكون لها مرشح لانتخابات الرئاسة التونسية “إما من داخل النهضة أو من خارجها”.

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المصدر : الجزيرة مباشر