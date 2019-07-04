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وائل قنديل: 30 يونيو ثورة ضباط صنعت في مطابخ عسكرية

قال الكاتب الصحفي المصري وائل قنديل إن 30 يونيو هي ثورة ضباط صنعت في مطابخ عسكرية وأمنية ولا أفرق بينها وبين ما جرى في 3 يوليو 2013.
4/7/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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