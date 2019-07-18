البث الحي
26:45

من برنامج: حوار مباشر

بكيرات: إسرائيل تريد من المقدسيين هدم منازلهم بأيديهم

قال ناجح بيكيرات مدير المسجد الأقصى سابقا: هناك معركة ديمغرافية حقيقية على الهوية والوجود، وإسرائيل تهدم الأبنية المرخصة وممنوع على الفلسطيني بعد الهدم أن يبني خيمة.
18/7/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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