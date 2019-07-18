26:45

من برنامج: حوار مباشر بكيرات: إسرائيل تريد من المقدسيين هدم منازلهم بأيديهم

قال ناجح بيكيرات مدير المسجد الأقصى سابقا: هناك معركة ديمغرافية حقيقية على الهوية والوجود، وإسرائيل تهدم الأبنية المرخصة وممنوع على الفلسطيني بعد الهدم أن يبني خيمة.

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المصدر : الجزيرة مباشر