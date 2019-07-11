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علاء صادق: الاتحاد المصري فاسد والمدرب ضعيف

قال الناقد الرياضي علاء صادق إن الدولة وضعت كل الإمكانيات أمام الاتحاد المصري لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكنه اتحاد سئ وفاسد، والمدرب دون المستوى.
11/7/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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