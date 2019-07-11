search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
29:42
من برنامج:
حوار مباشر
علاء صادق: الاتحاد المصري فاسد والمدرب ضعيف
قال الناقد الرياضي علاء صادق إن الدولة وضعت كل الإمكانيات أمام الاتحاد المصري لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكنه اتحاد سئ وفاسد، والمدرب دون المستوى.
اقرأ المزيد
11/7/2019
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر
خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة
play
26:47
جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي
play
26:20
الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين
play
28:30
محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
play
1:21:30
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر
خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة
play
26:47
جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي
play
26:20
الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين
play
28:30
محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
play
1:21:30
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد
شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين
شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين
شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات
الأكثر قراءة
محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب
"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين
فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"
السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط