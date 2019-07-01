البث الحي
33:44

من برنامج: حوار مباشر

مورو: أنصح يوسف الشاهد بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية

قال عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي أنصح يوسف الشاهد بعدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية لأنه في الثالثة والأربعين وأمامه سنوات من العمل والانجاز .
1/7/2019
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

الأكثر قراءة

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)