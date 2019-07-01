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من برنامج: حوار مباشر مورو: أنصح يوسف الشاهد بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية

قال عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي أنصح يوسف الشاهد بعدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية لأنه في الثالثة والأربعين وأمامه سنوات من العمل والانجاز .

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المصدر : الجزيرة مباشر