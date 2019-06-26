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من برنامج: حوار مباشر حافظ الكرمي: حكام العرب يجتمعون ليتآمروا على إخوانهم

قال حافظ الكرمي رئيس المنتدي الفلسطيني في بريطانيا إن الحكام يتنازلون عن القضايا الأساسية للأمة لكي يبقوا على عروشهم، ويجتمعون لكي يتآمروا على إخوانهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر