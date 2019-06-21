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من برنامج: حوار مباشر

سليم عزوز: مرسي لم يخن ولم يخذل الثورة المصرية

قال سليم عزوز الكاتب الصحفي في حلقة برنامج حوار مباشر إن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي اجتهد فأصاب وأخطأ، ولكنه انحاز لقضايا الأمة.
21/6/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

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محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

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