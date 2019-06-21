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من برنامج: حوار مباشر سليم عزوز: مرسي لم يخن ولم يخذل الثورة المصرية

قال سليم عزوز الكاتب الصحفي في حلقة برنامج حوار مباشر إن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي اجتهد فأصاب وأخطأ، ولكنه انحاز لقضايا الأمة.

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المصدر : الجزيرة مباشر