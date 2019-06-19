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من برنامج: حوار مباشر برلمانيون سابقون يروون مواقف للرئيس الراحل محمد مرسي

كشف نواب سابقون من البرلمان المصري عن بعض المواقف التي عايشوها مع الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، عندما كان نائبا في البرلمان وبعدما أصبح رئيسا.

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