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من برنامج: حوار مباشر

خالد خوجة: الثورة حققت نصف أهدافها وتواجه "احتلال روسي إيراني"

قال ” خالد خوجة “، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري، إن القصف اليومي من قبل “الاحتلال الروسي” لمدن وقرى إدلب أدى إلى تهجير أكثر من 300 ألف نسمة. 
13/6/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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