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من برنامج: حوار مباشر خالد خوجة: الثورة حققت نصف أهدافها وتواجه "احتلال روسي إيراني"

قال ” خالد خوجة “، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري، إن القصف اليومي من قبل “الاحتلال الروسي” لمدن وقرى إدلب أدى إلى تهجير أكثر من 300 ألف نسمة.

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المصدر : الجزيرة مباشر