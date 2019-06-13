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31:55
من برنامج:
حوار مباشر
خالد خوجة: الثورة حققت نصف أهدافها وتواجه "احتلال روسي إيراني"
قال ” خالد خوجة “، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري، إن القصف اليومي من قبل “الاحتلال الروسي” لمدن وقرى إدلب أدى إلى تهجير أكثر من 300 ألف نسمة.
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13/6/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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