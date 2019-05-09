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من برنامج: حوار مباشر الصمادي: منع إيران من تصدير النفط يؤدي لمواجهة عسكرية

قالت فاطمة الصمادي، الباحثة بمركز الجزيرة للدراسات، إن منع إيران من تصدير النفط سوف يؤدي لإغلاق مضيق هرمز والمواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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المصدر : الجزيرة مباشر