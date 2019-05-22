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من برنامج: حوار مباشر

وجدي العربي: تخفيض أجر بعض النجوم من 40 إلى 12 مليون جنيه

قال الفنان وجدي العربي لبرنامج حوار مباشر إن إجر الممثل في الأعمال الفنية مسألة عرض وطلب، وأضاف ان متوسط أجور الممثل المصري 5 ملايين جنيه.
22/5/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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