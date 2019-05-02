23:02

من برنامج: حوار مباشر باحث شرعي: أفعال محمد بن سلمان أسوأ من الجاهلية

قال محمد خير موسى الكاتب والباحث إن ما فعله محمد بن سلمان أسوأ مما فعلته الجاهلية، وهوتكرار لنهج أبي جهل في منع الناس من الوصول للحرم.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر