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من برنامج: حوار مباشر باحث شرعي: الاستبداد المتذرع بالدين من أهم أسباب الإلحاد

قال الكاتب والباحث الفلسطيني، محمد خير موسى، إن الخطورة في أن يكون “الاستبداد السياسي” مغلفا بثوب الدين وما جرى في السعودية هو استبداد باسم الدين .

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المصدر : الجزيرة مباشر