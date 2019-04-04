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من برنامج: حوار مباشر عمر قرقماز: حزب العدالة والتنمية ارتكب خطأ استراتيجيا في انتخابات البلدية

قال عمر قرقماز كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي السابق إن أنصار حزب العدالة والتنمية كان لديهم ثقة بالفوز 100% في إسطنبول وأنقرة .

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المصدر : الجزيرة مباشر