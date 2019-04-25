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من برنامج: حوار مباشر ناشط سوداني: نتعامل بحساسية مع الدعم السعودي الإماراتي

قال الناشط السياسي السوداني أحمد موسى لبرنامج “حوار مباشر” إنه توجد تخوفات من الدعم الذي يصل من السعودية والإمارات، والشعب السوداني يتعامل مع هذا الدعم بحساسية عالية جدا.

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المصدر : الجزيرة مباشر