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من برنامج: حوار مباشر الجزولي: المجلس العسكري يكرر أخطاء البشير

قال محمد على الجزولي رئيس اللجنة التمهيدية لحزب “دولة القانون والتنمية” السوداني لموقع الجزيرة مباشر المجلس العسكري يكرر أخطاء البشير والبعض يريد إطالة الفترة الانتقالية .

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المصدر : الجزيرة مباشر