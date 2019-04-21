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37:02
من برنامج:
حوار مباشر
الجزولي: المجلس العسكري يكرر أخطاء البشير
قال محمد على الجزولي رئيس اللجنة التمهيدية لحزب “دولة القانون والتنمية” السوداني لموقع الجزيرة مباشر المجلس العسكري يكرر أخطاء البشير والبعض يريد إطالة الفترة الانتقالية .
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21/4/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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