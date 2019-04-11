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من برنامج: حوار مباشر حماس: نتوقع ضم الضفة الغربية حال استمر الضعف العربي

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن الحركة تتوقع أن يتخذ ترمب قرارا بضم الضفة الغربية إذا استمر الضعف العربي.

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المصدر : الجزيرة مباشر