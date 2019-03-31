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من برنامج: حوار مباشر خبير تقني: انخفاض قيمة آبل السوقية دفعها لتقديم منتجات جديدة

قال غيث القرشي الخبير التقني إن شركة “آبل” تريد إثبات أنها لا تزال تجلس على عرش تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات جديدة .

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المصدر : الجزيرة مباشر