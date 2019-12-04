20:25

من برنامج: حوار مباشر علي الأسدي: نعد جماهير العراق بالفوز بكأس خليجي 24

قال علي الأسدي رئيس بعثة المنتخب العراقي في كأس خليجي 24 إن الجميع يريد رفع كأس البطولة في ساحة التحرير بالعراق .

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المصدر : الجزيرة مباشر