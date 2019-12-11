29:22

من برنامج: حوار مباشر ناشط جزائري: شعبنا قوي ووعي وسلمية الحراك منعت العنف

قال الناشط السياسي الجزائري إلياس فلالي، إن “الحراك أرغم النظام أن يضحي بجزء منه والسلمية حالت دون التعدي علينا”.

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المصدر : الجزيرة مباشر