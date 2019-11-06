25:40

من برنامج: حوار مباشر ما أهداف حملة الهجوم على الشعراوي؟

اعتبر جعفر الطلحاوي عضو جبهة علماء الأزهر أن الهجوم على الشيخ الشعراوي يستهدف المنهج الذي دافع عنه، وليس شخصه الذي لقي قبولا واسعا في العالم الإسلامي.

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المصدر : الجزيرة مباشر