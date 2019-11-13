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من برنامج: حوار مباشر شاهد| عبد الله الشريف: الإخوان اختيار خاطئ لحكم مصر ولا أؤيد عودتهم

قال الفنان عبد الله الشريف إنه درس الإعلام في نيويورك كما أنه يقوم بإعداد محتوى الفيديوهات الخاصة به.

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المصدر : الجزيرة مباشر