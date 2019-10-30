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من برنامج: حوار مباشر سياسي لبناني: التخبط والصراع والتجاذبات أدت لانتفاضة شعبية

قال نزيه خياط عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل بلبنان، إن الادارة من عدة سنوات لم تكن على مستوى التحديات، وكان هناك نوع من الصراع والتخبط والتجاذبات.

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المصدر : الجزيرة مباشر