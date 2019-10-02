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من برنامج: حوار مباشر

أكاديمي تركي : مشكلتنا مع "العصابة التي تحكم السعودية"

قال برهان كور أوغلو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول إن مشكلة تركيا ليست مع الشعب السعودي ولكن مع “العصابة التي تحكم المملكة”.
2/10/2019
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

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الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

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1:21:30
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
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