22:32

من برنامج: حوار مباشر أكاديمي تركي : مشكلتنا مع "العصابة التي تحكم السعودية"

قال برهان كور أوغلو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول إن مشكلة تركيا ليست مع الشعب السعودي ولكن مع “العصابة التي تحكم المملكة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر