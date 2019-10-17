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من برنامج: حوار مباشر

شاهد| محمد عباس: شخصية محسوبة على الرئاسة قالت مبارك كان غبيا

قال محمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا إن شخصية محسوبة على الرئاسة قالت في اجتماع مع التيار المدني ما حدث أيام مبارك لن يتكرر ومبارك كان غبيا .
17/10/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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