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من برنامج: حوار مباشر

مؤرخ كندي: الإسلام دين محظور ومجرم في الصين

قال د . أولسي جازيتشي المؤرخ والصحفي الكندي إن معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية أماكن لغسل الأدمغة فالإسلام دين محظور في الصين والإسلام يساوي الجريمة .
10/10/2019
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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