33:12

من برنامج: حوار مباشر مؤرخ كندي: الإسلام دين محظور ومجرم في الصين

قال د . أولسي جازيتشي المؤرخ والصحفي الكندي إن معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية أماكن لغسل الأدمغة فالإسلام دين محظور في الصين والإسلام يساوي الجريمة .

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