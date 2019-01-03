29:02

من برنامج: حوار مباشر معارض سوداني: انتفاضتنا سلمية والنظام مرتبك

قال محمد على الجزولي المعارض السوداني “لموقع الجزيرة مباشر” إن النظام يخشى من المسيرات ويقول إنه راسخ، والحقيقة أنه مرتبك والحكومة لا تفي بوعودها، ومطالبنا سياسية وليست اقتصادية.

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المصدر : الجزيرة مباشر