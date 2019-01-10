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23:21
من برنامج:
حوار مباشر
شاهد| ناشط سوري: توثيق حالات وفاة لأطفال بالمخيمات بسبب البرد الشديد
قال الناشط السوري محمد حلاج مدير فريق “منسقو استجابة سوريا “إن مخيمات سهل البقاع في لبنان وريف حلب الشمالي تتضرر كل عام بسبب السيول والثلوج.
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10/1/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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