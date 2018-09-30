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28:15
من برنامج:
حوار مباشر
محمد جميل: النظام المصري يقتل معارضيه والقضاء منهار
قال محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن النظام المصري يقتل معارضية بأحكام الإعدام ومن لم يمت في الميادين يقتله بهذه الأحكام حتى يكسر إرادة معارضيه.
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30/9/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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