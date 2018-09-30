البث الحي
28:15

من برنامج: حوار مباشر

محمد جميل: النظام المصري يقتل معارضيه والقضاء منهار

قال محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن النظام المصري يقتل معارضية بأحكام الإعدام ومن لم يمت في الميادين يقتله بهذه الأحكام حتى يكسر إرادة معارضيه.
30/9/2018
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

المبادرة المصرية تحمل النيابة مسؤولية سلامة مديرها المعتقل

(الجزيرة)

سخرية من إدراج السيسي ناشطين على قوائم الإرهاب

(الجزيرة)

وفد إسرائيلي يصل الخرطوم لتسريع عجلة التطبيع

(الجزيرة)

بايدن يكشف تشكيل إدارته المقبلة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

(تويتر)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)