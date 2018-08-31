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من برنامج: حوار مباشر

خلدون الشيخ: صلاح أول لاعب يهدد عرش ميسي و رونالدو

قال الناقد الرياضي خالدون الشيخ إن محمد صلاح يهدد عرش ميسي ورونالدو، وإن أهم مايميز صلاح تسجيله الأهداف بغزارة، وتحطيمه الأرقام التي صمدت لعقود في الدوري الإنجليزي.
31/8/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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