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الشرقاوي : ترمب يتعاون مع المافيا الروسية والكرملين منذ 30 عاما

قال أستاذ السياسات العامة بجامعة جورج ميسون الأمريكية محمد الشرقاوي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتعاون مع المافية الروسية والكرملين منذ 30 عاما.
26/8/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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