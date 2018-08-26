29:15

من برنامج: حوار مباشر الشرقاوي : ترمب يتعاون مع المافيا الروسية والكرملين منذ 30 عاما

قال أستاذ السياسات العامة بجامعة جورج ميسون الأمريكية محمد الشرقاوي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتعاون مع المافية الروسية والكرملين منذ 30 عاما.

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المصدر : الجزيرة مباشر