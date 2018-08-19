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من برنامج: حوار مباشر عالم تونسي: مشروع قانون المساواة في الميراث يهدد الأسرة والوطن

قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق نور الدين الخادمي إن مشروع قانون المساواة في الميراث مخالف للدين ويهدد الأسرة التونسية.

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المصدر : الجزيرة مباشر