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من برنامج: حوار مباشر

قيادي بـ"الإخوان": لن نجلس مع السيسي قاتل الشعب وسارق ثرواته

قال محمد سودان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لن تجلس للتفاوض مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
12/8/2018
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
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