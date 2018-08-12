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30:42
من برنامج:
حوار مباشر
قيادي بـ"الإخوان": لن نجلس مع السيسي قاتل الشعب وسارق ثرواته
قال محمد سودان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لن تجلس للتفاوض مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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12/8/2018
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