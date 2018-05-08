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من برنامج: حوار مباشر الشيخ عكرمة صبري: الموافقة على صفقة القرن خيانة

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن الموافقة على ما يسمى بصفقة القرن يعد خيانة لله ورسوله، مؤكدا أن مدينة القدس شأنها شأن مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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المصدر : الجزيرة مباشر