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45:39
من برنامج:
حوار مباشر
ناشط فلسطيني: غلق معبر رفح جريمة
قال ماجد الزير رئيس مؤتمر فلسطينيي أوربا إن موقف الشعب الفلسطيني هو الذي حرك جامعة الدول العربية، وكان سبب فتح معبر رفح طوال شهر وغلق المعبر يرقى لحد الجريمة.
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22/5/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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