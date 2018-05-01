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36:43

من برنامج: حوار مباشر

خبير تجارة إلكترونية: تطبيقات الجوال تستطيع الوصول لكل بياناتك

قال بسام شحادات خبير التجارة الإلكترونية إن البيانات التي تزود بها أي تطبيق شيء خطير، لأن هاتفك عليه صورك وبياناتك وتنقلاتك، والتطبيقات تستطيع الوصول لهذه البيانات
1/5/2018
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
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