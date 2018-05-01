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من برنامج: حوار مباشر خبير تجارة إلكترونية: تطبيقات الجوال تستطيع الوصول لكل بياناتك

قال بسام شحادات خبير التجارة الإلكترونية إن البيانات التي تزود بها أي تطبيق شيء خطير، لأن هاتفك عليه صورك وبياناتك وتنقلاتك، والتطبيقات تستطيع الوصول لهذه البيانات

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المصدر : الجزيرة مباشر