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من برنامج: حوار مباشر

مجد شربجي: المنظمات الإنسانية الدولية مسيسة

قالت مجد شربجي الناشطة السورية في حلقة برنامج “اسأل” على الجزيرة مباشر إن المنظمات الإنسانية الدولية مسيسة.
9/4/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

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1:21:30
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