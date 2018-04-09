37:31

من برنامج: حوار مباشر مجد شربجي: المنظمات الإنسانية الدولية مسيسة

قالت مجد شربجي الناشطة السورية في حلقة برنامج “اسأل” على الجزيرة مباشر إن المنظمات الإنسانية الدولية مسيسة.

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المصدر : الجزيرة مباشر