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37:31
من برنامج:
حوار مباشر
مجد شربجي: المنظمات الإنسانية الدولية مسيسة
قالت مجد شربجي الناشطة السورية في حلقة برنامج “اسأل” على الجزيرة مباشر إن المنظمات الإنسانية الدولية مسيسة.
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9/4/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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