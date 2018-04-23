44:18

من برنامج: حوار مباشر شاهد|عمر الأصفر: أسسنا 84 مدرسة إسلامية في فرنسا

قال عمر الأصفر رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إن ماكرون قال في برنامج تليفزيوني “فرنسا دولة مسيحية وجمهورية علمانية والحجاب ليس من الذوق الفرنسي”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر