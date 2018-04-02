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من برنامج: حوار مباشر طارق الزمر: النظام تعمد إظهار الانتخابات المصرية بشكل مهين

قال طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، إن النظام الحاكم تعمد إظهار الدولة المصرية بـ”شكل مهين” خلال الانتخابات الرئاسية.

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المصدر : الجزيرة مباشر