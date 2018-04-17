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من برنامج: حوار مباشر ناشط فلسطيني: نؤكد حق العودة ونفضح جرائم الاحتلال

قال بلال ياسين عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى إن الشعب الفلسطيني أمام صورة جديدة للمقاومة تفضح جرائم الاحتلال، وتقديمه للمحاكمات الدولية.

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المصدر : الجزيرة مباشر