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من برنامج: حوار مباشر

ناشط فلسطيني: نؤكد حق العودة ونفضح جرائم الاحتلال

قال بلال ياسين عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى إن الشعب الفلسطيني أمام صورة جديدة للمقاومة تفضح جرائم الاحتلال، وتقديمه للمحاكمات الدولية.
17/4/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

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