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45:22
من برنامج:
حوار مباشر
خالد خوجة: بعثة الأمم المتحدة تعاون نظام الأسد
قال خالد خوجة، الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، إن الأمم المتحدة تلعب دورا سيئا في سوريا، مؤكدا أنها تعاون نظام بشار الأسد بدلا من العمل على فك الحصار عن السوريين.
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4/3/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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