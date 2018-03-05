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من برنامج: حوار مباشر

خالد خوجة: بعثة الأمم المتحدة تعاون نظام الأسد

قال خالد خوجة، الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، إن الأمم المتحدة تلعب دورا سيئا في سوريا، مؤكدا أنها تعاون نظام بشار الأسد بدلا من العمل على فك الحصار عن السوريين.
4/3/2018
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حوار مباشر

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المصدر : الجزيرة مباشر
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خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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