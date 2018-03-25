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من برنامج: حوار مباشر ناشط سعودي: رأيت آثار تعذيب المعتقلين بالكهرباء في سجون السعودية

قال المحامي والناشط الحقوقي السعودي سلطان العبدلي إنه شاهد آثار التعذيب بالكهرباء على أجساد المعتقلين وفي أماكن حساسة من الجسم أثناء اعتقاله في السعودية.

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المصدر : الجزيرة مباشر