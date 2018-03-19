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من برنامج: حوار مباشر الطيبي: النكبة لن تتكرر و"صفقة القرن" كلام فارغ لن يمر

قال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنسيت الإسرائيلي، إن نكبة عام 1967 لن تتكرر، مؤكدا أن صفقة القرن “كلام فارغ” لن يمر.

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المصدر : الجزيرة مباشر