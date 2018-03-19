search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
40:05
من برنامج:
حوار مباشر
الطيبي: النكبة لن تتكرر و"صفقة القرن" كلام فارغ لن يمر
قال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنسيت الإسرائيلي، إن نكبة عام 1967 لن تتكرر، مؤكدا أن صفقة القرن “كلام فارغ” لن يمر.
اقرأ المزيد
18/3/2018
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر
خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة
play
26:47
جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي
play
26:20
الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين
play
28:30
محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
play
1:21:30
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر
خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة
play
26:47
جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي
play
26:20
الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين
play
28:30
محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
play
1:21:30
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
مصر: نقابة الصحفيين تقاطع أخبار محمد رمضان
محاكمة الناشطة السعودية لجين الهذلول
مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف الفنان محمد رمضان
ترامب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة لبايدن
الأكثر قراءة
العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات
كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021
انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)
ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية